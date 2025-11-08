Сенатор из Нигерии потребовал извинений от Трампа

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о возможном вторжении в Нигерию, считает заместитель председателя нигерийского сената Барау Джибрин.
"Мы считаем, что он должен понять это, а затем отказаться от своего заявления и извиниться перед Нигерией", - сказал политик, назвав слова Трампа в адрес Нигерии оскорбительными и недипломатичными.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных в федеративную республику либо воздушные удары по территории страны. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что министерство после приказа американского лидера готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по республике при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканскому государству.
Нигерийская "Боко харам" стала известна в связи с похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол. Сейчас "Боко харам" и ISWAP - две отдельные преступные группировки.
* Террористическая группировка, запрещенная в России