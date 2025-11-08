Рейтинг@Mail.ru
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
09:39 08.11.2025
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
/20251108/panarin-2053582436.html
спорт, артемий панарин, нью-йорк рейнджерс, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл), детройт ред уингз
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Детройт Ред Уингз
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : x.com/NYRangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Панарин во встрече регулярного чемпионата с "Детройт Ред Уингз" (4:1) забросил шайбу и отдал две голевые передачи, прервав свою шестиматчевую серию без набранных очков.
Первой звездой дня стал канадский форвард "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард, набравший 4 (1+3) очка в матче с "Калгари Флэймз".
Третьей звездой признан канадский форвард "Сан-Хосе Шаркс" Маклин Селебрини, который набрал 2 (1+1) очка в матче с "Виннипег Джетс" (2:1) и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте
8 ноября, 00:46
 
Хоккей Спорт Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс Чикаго Блэкхокс Национальная хоккейная лига (НХЛ) Детройт Ред Уингз
 
