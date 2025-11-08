https://ria.ru/20251108/nhl-2053610279.html
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
