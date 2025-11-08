В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild

В то же время правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает сохранять лидирующие позиции среди немецких партий, сейчас ее поддерживают 26% респондентов. На втором месте - входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25%, на третьем - социал-демократы (15%).