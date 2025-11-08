В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недовольство работой федерального правительства Германии достигло самого высокого показателя с начала его деятельности, составив 67%, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) недовольны 67% немцев - это самый высокий показатель с момента старта работы этого правительства в мае 2025 года. Только 24% опрошенных удовлетворены результатами его деятельности.
Кроме того, из опроса также следует, что негативную оценку работе канцлера Германии Фридриха Мерца дают 64% немцев, только 27% - положительную.
Опросы о недовольстве правительством и канцлером Германии проводились 6-7 ноября среди 1005 немцев. Погрешность не указана.
В то же время правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает сохранять лидирующие позиции среди немецких партий, сейчас ее поддерживают 26% респондентов. На втором месте - входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25%, на третьем - социал-демократы (15%).
Опрос о поддержке партий проводился 3-7 ноября среди 1205 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
