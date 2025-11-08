Рейтинг@Mail.ru
В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/nedovolstvo-2053660327.html
В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild
В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild - РИА Новости, 08.11.2025
В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild
Недовольство работой федерального правительства Германии достигло самого высокого показателя с начала его деятельности, составив 67%, следует из опроса... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:49:00+03:00
2025-11-08T14:49:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
левая (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053597958.html
https://ria.ru/20251107/germaniya-2053320184.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
В Германии недовольны работой правительства, сообщает Bild

Bild: недовольство работой правительства Германии достигло 67%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недовольство работой федерального правительства Германии достигло самого высокого показателя с начала его деятельности, составив 67%, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) недовольны 67% немцев - это самый высокий показатель с момента старта работы этого правительства в мае 2025 года. Только 24% опрошенных удовлетворены результатами его деятельности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
Вчера, 06:44
Кроме того, из опроса также следует, что негативную оценку работе канцлера Германии Фридриха Мерца дают 64% немцев, только 27% - положительную.
Опросы о недовольстве правительством и канцлером Германии проводились 6-7 ноября среди 1005 немцев. Погрешность не указана.
В то же время правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает сохранять лидирующие позиции среди немецких партий, сейчас ее поддерживают 26% респондентов. На втором месте - входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25%, на третьем - социал-демократы (15%).
Опрос о поддержке партий проводился 3-7 ноября среди 1205 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском
7 ноября, 01:34
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала