Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети X назвал безумными заявления главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о грядущей войне НАТО с Россией.
«
"В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества. При этом все больше возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие", — написал Фази.
Накануне Зольфранк на конференции бундесвера заявил, что Россия способна "уже завтра" нанести удар по НАТО. Он утверждает, что Германия может стать центральным плацдармом альянса в случае конфликта, благодаря которому к границам России в кратчайшие сроки могут быть переброшены до 800 тысяч иностранных военнослужащих.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
7 ноября, 13:13