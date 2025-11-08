https://ria.ru/20251108/mvd-2053621664.html
МВД предупредило о новой схеме мошенников с виртуальными кредитными картами
МВД предупредило о новой схеме мошенников с виртуальными кредитными картами
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД России.
Согласно мошеннической схеме, человек регистрируется на сайте аферистов, заполняет анкету, указывая личные данные, якобы для получения виртуальной карты. При этом после заполнения анкеты жертве необходимо оплатить "комиссию". Таким образом мошенники получают не только персональные данные человека, но и деньги.
Отмечается, что аферисты обещают одобрить кредит с кабальными годовыми процентами почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей.
В МВД призвали россиян никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.