Семин оценил работу Мусаева в "Краснодаре"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев никому не подражает и работает на лучших качествах игроков, которые у него есть, отметил в разговоре с РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.