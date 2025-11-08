Семин оценил работу Мусаева в "Краснодаре"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев никому не подражает и работает на лучших качествах игроков, которые у него есть, отметил в разговоре с РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
"Мне сейчас очень нравится "Краснодар". Многие критикуют Мусаева, но он на первом месте, команда в прошлом году выиграла. Команда с периферии впервые за долгое время выиграла. Они готовы отстаивать свое звание и в этом году. Это самая сплоченная команда. Там много национальностей, у каждого разный менталитет и понимание футбола. Но Мусаев смог их объединить. Они играют в один футбол, в тот, который приносит очки. У них прекрасная оборона, атакующие действия. И Мусаев никому не подражает, он работает на лучших качествах игроков, которые у него есть. А команда мотивирована вместе с болельщиками на самом высоком уровне", - сказал Семин.
"Краснодар" по итогам 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками.