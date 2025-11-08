В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Речной вокзал"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории, прилегающей к пересадочному узлу "Речной вокзал" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошел участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до улицы Смольной, в том числе пространство около выходов из метро", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более 6 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также дополнительно проложили ливневую систему.

"В рамках проекта там, где было необходимо, расширили тротуары и обновили на них 10,7 тысячи квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили почти 24,4 тысячи "квадратов" асфальта, недалеко от входа в парк "Дружба" обустроили парковку. Оборудовали 55 энергоэффективных фонарей и восемь уличных торшеров, на нерегулируемых пешеходных переходах организовали контрастное освещение. Для комфорта пассажиров городского транспорта установили один остановочный павильон, еще семь перенесли на более удобные места", - добавил Бирюков.

По его словам, для оптимизации трафика на участке Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы введено двустороннее движение с организацией выделенной полосы.

"Около станции метро реконструирована существующая отстойно-разворотная площадка, что позволило увеличить количество парковочных мест для автобусов", - уточнил он.