Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять распространяющийся с юга гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. В Москве без существенных осадков. По области на юге и севере в начале дня местами еще пройдут небольшие дожди. Днем в столице очень тепло - плюс 9 - плюс 11 градусов, а по области ожидается плюс 7 - плюс 12", - рассказал Леус

Он отметил, что такие температуры на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду.