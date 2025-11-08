https://ria.ru/20251108/moskva-2053597709.html
Середина ноября в Москве будет теплой, заявил Вильфанд
Температура в середине ноября в Москве будет теплой и нехарактерной для это месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 08.11.2025
Середина ноября в Москве будет теплой, заявил Вильфанд
