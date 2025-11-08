Середина ноября в Москве будет теплой, заявил Вильфанд

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура в середине ноября в Москве будет теплой и нехарактерной для это месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в эти выходные хорошо подойдет для прогулки, а снега можно не ждать до конца следующей недели.