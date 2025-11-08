https://ria.ru/20251108/moshenniki-2053587312.html
Мошенники начали продавать фейковые туры на Новый год
2025-11-08T02:12:00+03:00
2025-11-08T02:12:00+03:00
2025-11-08T02:12:00+03:00
2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мошенники перед новогодними праздниками создают копии известных агрегаторов и туроператоров, заманивая граждан несуществующими акциями, рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники - мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", - сообщила собеседница агентства.
Также, по словам юриста, мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки.
Глебова рассказала, что проверить турагентство можно с помощью специального реестра.
"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", - посоветовала юрист.
Она напомнила, что в случае обмана необходимо сразу обратиться в полицию.