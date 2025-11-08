Британия выдала Молдавии подозреваемого в убийстве иностранца в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила об экстрадиции из Великобритании гражданина Турции Хассана Топера, проходящего по делу об убийстве другого гражданина Турции Иззета Эрена в Кишиневе.
В июле 2024 полиция Молдавии сообщила, что мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. По версии правоохранительных органов, убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками. Было установлено, что киллером был гражданин Турции, проживающий в Великобритании. По другой версии следствия, мужчину решили ликвидировать, чтобы он не смог раскрыть какие-либо данные при задержании.
"Управление международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции осуществила экстрадицию гражданина Турции Хассана Топера, подозреваемого в убийстве в Кишиневе другого гражданина Турции Иззета Эрена. Задержанного передали правоохранительные органы Великобритании. В августе 2024 года Топер был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Позднее, 15 октября текущего года, он был задержан британскими властями", - говорится в сообщении полиции.
Ранее прокуратура Молдавии и полиция информировали о международном розыске Топера по каналам Интерпола; молдавские СМИ указывали на связи погибшего с криминальной группировкой "Tottenham Turks".