Британия выдала Молдавии подозреваемого в убийстве иностранца в Кишиневе
17:40 08.11.2025
Британия выдала Молдавии подозреваемого в убийстве иностранца в Кишиневе
Полиция Молдавии сообщила об экстрадиции из Великобритании гражданина Турции Хассана Топера, проходящего по делу об убийстве другого гражданина Турции Иззета... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила об экстрадиции из Великобритании гражданина Турции Хассана Топера, проходящего по делу об убийстве другого гражданина Турции Иззета Эрена в Кишиневе.
В июле 2024 полиция Молдавии сообщила, что мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. По версии правоохранительных органов, убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками. Было установлено, что киллером был гражданин Турции, проживающий в Великобритании. По другой версии следствия, мужчину решили ликвидировать, чтобы он не смог раскрыть какие-либо данные при задержании.
"Управление международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции осуществила экстрадицию гражданина Турции Хассана Топера, подозреваемого в убийстве в Кишиневе другого гражданина Турции Иззета Эрена. Задержанного передали правоохранительные органы Великобритании. В августе 2024 года Топер был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Позднее, 15 октября текущего года, он был задержан британскими властями", - говорится в сообщении полиции.
Ранее прокуратура Молдавии и полиция информировали о международном розыске Топера по каналам Интерпола; молдавские СМИ указывали на связи погибшего с криминальной группировкой "Tottenham Turks".
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Молдавия внесла временного президента Сирии в список террористов
Вчера, 13:31
 
