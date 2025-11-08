Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Потери украинских вооруженных формирований в районах Красноармейска и Димитрова в ДНР более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

МО: ВСУ потеряли более 240 боевиков в районах Красноармейска и Димитрова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Потери украинских вооруженных формирований в районах Красноармейска и Димитрова в ДНР более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 240 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер Pbv 302 производства Швеции и три пикапа", - говорится в сводке российского ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
