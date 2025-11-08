https://ria.ru/20251108/mo-2053637188.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Потери украинских вооруженных формирований в районах Красноармейска и Димитрова в ДНР более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:32:00+03:00
2025-11-08T12:32:00+03:00
2025-11-08T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
МО: ВСУ потеряли более 240 боевиков в районах Красноармейска и Димитрова