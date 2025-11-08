Рейтинг@Mail.ru
22:41 08.11.2025
Мишустин наделил МГУ и СПбГУ функциями биоресурсных центров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургского РИА Новости, 08.11.2025
Главное здание Московского государственного университета
Главное здание Московского государственного университета
Главное здание Московского государственного университета. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" функциями биоресурсных центров.
Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Правительство Российской Федерации постановляет наделить федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" и федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" функциями биоресурсных центров", - говорится в документе.

