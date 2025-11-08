Мишустин наделил МГУ и СПбГУ функциями биоресурсных центров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" функциями биоресурсных центров.
Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет наделить федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" и федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" функциями биоресурсных центров", - говорится в документе.
