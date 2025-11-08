В базу "Миротворца" попали данные 25 детей до трех лет

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Персональные данные 25 детей в возрасте двух-трех лет из России и с Украины внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

Данные девяти мальчиков и 16 девочек 2022 и 2023 года рождения внесены в базу "Миротворца", их обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательном нарушении государственной границы Украины".

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.

Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".