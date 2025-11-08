Рейтинг@Mail.ru
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию
21:18 08.11.2025 (обновлено: 20:36 16.11.2025)
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию
Российская саблистка Алина Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Алжире. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025
спорт, алжир (провинция), южная корея, кубок мира по фехтованию
Спорт, Алжир (провинция), Южная Корея, Кубок мира по фехтованию
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию

Российская саблистка Михайлова завоевала бронзу этапа Кубка мира в Алжире

© РИА Новости/Аврора . официальный сайт ФФРАлина Михайлова
Алина Михайлова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости/Аврора . официальный сайт ФФР
Алина Михайлова. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская саблистка Алина Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Алжире.
В полуфинале россиянка уступила Чон Ха Ён из Южной Кореи, которая впоследствии завоевала золото.
Этап Кубка мира в Алжире завершится 9 ноября.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россиянка завоевала золото юниорского ЧМ по фехтованию
7 апреля, 13:54
 
Спорт Алжир (провинция) Южная Корея Кубок мира по фехтованию
 
