Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию
Российская саблистка Алина Михайлова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Алжире. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
