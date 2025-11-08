Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
17:28 08.11.2025 (обновлено: 23:01 08.11.2025)
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил в субботу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Димитрия Донского I степени

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил в субботу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, сообщает пресс-служба патриарха.
"Патриарх Кирилл наградил в субботу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
14 сентября, 16:45
 
