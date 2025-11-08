https://ria.ru/20251108/medvedev-2053687917.html
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил в субботу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия... РИА Новости, 08.11.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Димитрия Донского I степени