Рейтинг@Mail.ru
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 08.11.2025 (обновлено: 10:51 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/loginov-2053616819.html
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева является примером для многих спортсменов, как правильно выходить из дисквалификации, заявила РИА Новости генеральный... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T10:29:00+03:00
2025-11-08T10:51:00+03:00
спорт
россия
пекин
камила валиева
вероника логинова (русада)
светлана соколовская
русада
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1771985748_0:158:3359:2047_1920x0_80_0_0_fc4bdb2bbf001c92b088d64332845c12.jpg
/20251106/valieva-2053307181.html
россия
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1771985748_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_ac979ebd899f4b82ff0e59e61884b967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, пекин, камила валиева, вероника логинова (русада), светлана соколовская, русада, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Россия, Пекин, Камила Валиева, Вероника Логинова (РУСАДА), Светлана Соколовская, РУСАДА, Спортивный арбитражный суд (CAS)
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации

Логинова назвала Валиеву примером того, как выходить из дисквалификации

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева является примером для многих спортсменов, как правильно выходить из дисквалификации, заявила РИА Новости генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева планирует возобновить карьеру. Ее тренером станет Светлана Соколовская, работающая в школе Татьяны Навки. Валиева сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре этого года.
«
"Общение спортсменки с РУСАДА на этапе выхода из дисквалификации - это пример для многих других спортсменов, которые попали в подобную ситуацию. Камила действительно консультировалась с нами по многим вопросам. Мы старались максимально аккуратно, внимательно, профессионально, четко ответить на все вопросы. Считаем, что получая юридическую позицию от антидопингового агентства, спортсмен может быть спокоен в своих дальнейших шагах", - сказала Логинова.
CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Валиеву обязали вернуть золото чемпионата Европы. А что насчет денег?
6 ноября, 22:46
 
СпортРоссияПекинКамила ВалиеваВероника Логинова (РУСАДА)Светлана СоколовскаяРУСАДАСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала