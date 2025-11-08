"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации

«

"Общение спортсменки с РУСАДА на этапе выхода из дисквалификации - это пример для многих других спортсменов, которые попали в подобную ситуацию. Камила действительно консультировалась с нами по многим вопросам. Мы старались максимально аккуратно, внимательно, профессионально, четко ответить на все вопросы. Считаем, что получая юридическую позицию от антидопингового агентства, спортсмен может быть спокоен в своих дальнейших шагах", - сказала Логинова.