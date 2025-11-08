https://ria.ru/20251108/loginov-2053616819.html
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева является примером для многих спортсменов, как правильно выходить из дисквалификации, заявила РИА Новости генеральный...
2025-11-08T10:29:00+03:00
2025-11-08T10:29:00+03:00
2025-11-08T10:51:00+03:00
россия
пекин
"Пример для многих": Логинова - о выходе Валиевой из дисквалификации
Логинова назвала Валиеву примером того, как выходить из дисквалификации