Ликсутов: производство кабелей в Москве выросло на 7,2%

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия нарастили производство кабельных изделий за девять месяцев 2025 года: так, выпуск товаров с января по сентябрь вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что сейчас в данной отрасли функционирует 20 московских компаний, на них трудоустроены 3 тысячи человек.

"Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина , компании увеличивают мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь 2025 года производство кабельно-проводниковых изделий выросло на 7,2 процента по сравнению с тем же периодом 2024-го", – сказал Ликсутов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Отмечается, что продукция московских заводов используется в разных промышленных сферах, а также в строительной, транспортной и других отраслях.

"Правительство Москвы уделяет особое внимание развитию промышленности. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, налоговые преференции и другие инструменты, благодаря которым компании увеличивают выпуск продукции. Например, при поддержке столицы одно из предприятий планирует запуск нового кабельного завода в Москве общей площадью 33 тысячи квадратных метров", – заявил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов

Так, московское предприятие "Спецкабель" планирует создать на территории столицы новое производство. При помощи столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания смогла привлечь порядка 3,2 миллиарда рублей в качестве инвесткредита по уменьшенной ставке.

В свою очередь, "Москабельмет" получил статус промышленного комплекса в 2022 году. После этого компании стали доступны налоговые льготы. Деньги, сэкономленные таким образом, предприятие направит на обновление и увеличение производства. Оно уже стало выпускать на 10 тысяч позиций больше – в том числе, новую линейку кабелей управления. Чистая выручка завода составила 51,6 миллиарда рублей в 2024 году.