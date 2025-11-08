https://ria.ru/20251108/lavrov-2053691912.html
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям - РИА Новости, 08.11.2025
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Общественности будет объявлено об итогах работы над предложениями о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям по поручению президента РФ, сообщил... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:52:00+03:00
2025-11-08T17:52:00+03:00
2025-11-08T17:52:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
андрей белоусов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251108/tramp-2053690275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Общество
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Лавров: детали о поручении Путина по ядерным испытаниям объявят позже