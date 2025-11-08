Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям - РИА Новости, 08.11.2025
17:49 08.11.2025
Лавров рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
Лавров рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:49:00+03:00
2025-11-08T17:49:00+03:00
Лавров рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям

Лавров: поручение Путина по подготовке к ядерным испытаниям находится в работе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему.
В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
