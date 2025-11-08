Рейтинг@Mail.ru
Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 08.11.2025 (обновлено: 18:28 16.11.2025)
https://ria.ru/20251108/larionov-2053727368.html
Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде
Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде - РИА Новости, 16.11.2025
Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов выразил обеспокоенность тем фактом, что новичку команды Пьеррику Дюбе предстоит сыграть на Олимпийских играх. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-08T23:36:00+03:00
2025-11-16T18:28:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ларионов
международная федерация хоккея (iihf)
ска (санкт-петербург)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0de7fcef825879569b9617584a98cec2.jpg
/20250527/fetisov-2019436286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_f1b957eeb26ed8e9a2b6aba6b5c85a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, игорь ларионов, международная федерация хоккея (iihf), ска (санкт-петербург), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Международная федерация хоккея (IIHF), СКА (Санкт-Петербург), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккей
Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде

Ларионова беспокоит, что новичку СКА Пьеррику Дюбе предстоит играть на Олимпиаде

© РИА НовостиИгорь Ларионов
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости
Игорь Ларионов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов выразил обеспокоенность тем фактом, что новичку команды Пьеррику Дюбе предстоит сыграть на Олимпийских играх.
СКА в субботу объявил об обмене французского форварда Дюбе из челябинского "Трактора". Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Игр в Италии. Вместо россиян участие в турнире примут французы. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
«
"Об обмене узнал перед игрой. Пока у меня мало информации. Скажу честно: видел немного игр с его участием. Мне нужно посмотреть, что это за игрок, пока не могу сказать, где его вижу. Он для меня неизвестный человек, но постараемся сделать так, чтобы он принес пользу команде. Меня беспокоит, что он игрок сборной Франции, которая будет участвовать в турнире на Олимпийских играх. Я уже озвучил руководству свою озабоченность этим поводом, ведь Олимпиада начнется скоро", - сказал Ларионов журналистам.
Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.
До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Обидно за Овечкина": Фетисов о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026
27 мая, 20:38
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовМеждународная федерация хоккея (IIHF)СКА (Санкт-Петербург)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала