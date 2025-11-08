Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов выразил обеспокоенность тем фактом, что новичку команды Пьеррику Дюбе предстоит сыграть на Олимпийских играх.

Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.