Ларионова беспокоит, что новичку СКА предстоит играть на Олимпиаде

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов выразил обеспокоенность тем фактом, что новичку команды Пьеррику Дюбе предстоит сыграть на Олимпийских играх.
СКА в субботу объявил об обмене французского форварда Дюбе из челябинского "Трактора". Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Игр в Италии. Вместо россиян участие в турнире примут французы. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
«
"Об обмене узнал перед игрой. Пока у меня мало информации. Скажу честно: видел немного игр с его участием. Мне нужно посмотреть, что это за игрок, пока не могу сказать, где его вижу. Он для меня неизвестный человек, но постараемся сделать так, чтобы он принес пользу команде. Меня беспокоит, что он игрок сборной Франции, которая будет участвовать в турнире на Олимпийских играх. Я уже озвучил руководству свою озабоченность этим поводом, ведь Олимпиада начнется скоро", - сказал Ларионов журналистам.
Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.
До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.