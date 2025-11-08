Рейтинг@Mail.ru
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома - РИА Новости, 08.11.2025
14:16 08.11.2025 (обновлено: 14:21 08.11.2025)
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома - РИА Новости, 08.11.2025
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома
Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских БПЛА, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома,... РИА Новости, 08.11.2025
курск
курская область
александр хинштейн
происшествия
курск, курская область, александр хинштейн, происшествия
Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома

В Курске обломки БПЛА повредили крышу и стену частного дома

© Фото : Евгений Маслов/TelegramСбитый украинский БПЛА повредил крышу частного дома в Железнодорожном округе Курска
Сбитый украинский БПЛА повредил крышу частного дома в Железнодорожном округе Курска - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Евгений Маслов/Telegram
Сбитый украинский БПЛА повредил крышу частного дома в Железнодорожном округе Курска
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских БПЛА, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Маслов.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщали о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Следователи ранее сообщили РИА Новости о поражающих элементах в атаковавшем Курск украинском БПЛА.
«
"По поручению губернатора Александра Хинштейна в Железнодорожном округе проходит подомовой обход территорий после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ "Икар", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет.
"Сотрудники окружной администрации и соответствующих ведомств провели комиссионное обследование. В доме необходимо в минимальные сроки закрыть контур", - добавил глава города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
КурскКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
