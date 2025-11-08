В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома

КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских БПЛА, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Маслов.

Ранее в оперативном штабе Курской области сообщали о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Следователи ранее сообщили РИА Новости о поражающих элементах в атаковавшем Курск украинском БПЛА.

« "По поручению губернатора Александра Хинштейна в Железнодорожном округе проходит подомовой обход территорий после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ "Икар", - написал Маслов в своем Telegram-канале

Он уточнил, что пострадавших нет.