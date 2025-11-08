https://ria.ru/20251108/kursk-2053653857.html
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома - РИА Новости, 08.11.2025
В Курске упавший беспилотник повредил крышу частного дома
Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских БПЛА, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:16:00+03:00
2025-11-08T14:16:00+03:00
2025-11-08T14:21:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
происшествия
курск
курская область
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских БПЛА, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Маслов.
Ранее в оперативном штабе Курской области
сообщали о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн
сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Следователи ранее сообщили РИА Новости о поражающих элементах в атаковавшем Курск
украинском БПЛА.
«
"По поручению губернатора Александра Хинштейна в Железнодорожном округе проходит подомовой обход территорий после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ "Икар", - написал Маслов в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что пострадавших нет.
"Сотрудники окружной администрации и соответствующих ведомств провели комиссионное обследование. В доме необходимо в минимальные сроки закрыть контур", - добавил глава города.