Теннис
 
01:26 08.11.2025 (обновлено: 03:53 08.11.2025)
Россиянка вышла в финал итогового турнира WTA в паре
© Фото : twitterВероника Кудерметова и Элизе Мертенс
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд в полуфинале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Final Stage
07 ноября 2025 • начало в 23:35
Завершен
Вероника Кудерметова
Элизе Мертенс
2 : 14:67:610:6
Катерина Синякова
Тейлор Таусенд
Встреча завершилась победой Кудерметовой и Мертенс со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
Синякова и Таунсенд являются прошлогодними финалистами итогового турнира, тогда дуэт уступил в решающем матче канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Кроме того, Синякова в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой играла в финале соревнований 2022 года, где чешки проиграли Кудерметовой и Мертенс, для которых грядущий финал станет вторым в карьере в рамках итогового турнира.
В решающем матче Кудерметова и Мертенс сыграют с представительницей Венгрии Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани. Встреча состоится 8 ноября.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
7 ноября, 23:19
 
