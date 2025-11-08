Россиянка вышла в финал итогового турнира WTA в паре

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд в полуфинале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.