Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик, говоря о ситуации в Купянске, отметил, что ВС России продвигаются вперед, настроение у военных боевое.