Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик, говоря о ситуации в Купянске, отметил, что ВС России продвигаются
Командир штурмового отряда о зачистке Купянска от бойцов ВСУ
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх.
Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
