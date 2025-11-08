Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 08.11.2025 (обновлено: 14:37 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/komandir-2053614953.html
Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске
Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске - РИА Новости, 08.11.2025
Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик, говоря о ситуации в Купянске, отметил, что ВС России продвигаются РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:06:00+03:00
2025-11-08T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053616674_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08e03a749325601a7b741cdc5912e5de.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир штурмового отряда о зачистке Купянска от бойцов ВСУ
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
2025-11-08T10:06
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053616674_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_69a0b3f8d1e30e1e1d39de4096e9c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Командир штурмового отряда "Запада" рассказал о боях в Купянске

Командир штурмового отряда "Запада" сообщил о продвижении ВС РФ в Купянске

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик, говоря о ситуации в Купянске, отметил, что ВС России продвигаются вперед, настроение у военных боевое.
Отряд Лаврика продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от ВСУ.
"Продвигаемся вперед, настроение боевое", — сказал Лаврик в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Ранее в ведомстве заявили, что Владимир Зеленский, комментируя зачистку в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала