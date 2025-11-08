Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США

СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в субботу предупредил, что Пхеньян намерен перейти к "более наступательным действиям" в ответ на угрозы безопасности со стороны США и их союзников, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы готовы реагировать на все. На основе принципа обеспечения безопасности и защиты мира при опоре на мощные силы мы будем демонстрировать более наступательные действия в ответ на угрозу врагов", - заявил министр.

Он отметил, что в последнее время "американская военщина" откровенно проводит действия, нацеленные на угрозу безопасности КНДР , и тем самым намеренно обостряет военно-политическую ситуацию в регионе.

По словам Но Гван Чхоля, на фоне совместных воздушных учений США и Республики Корея Freedom Flag появление в Пусане американского атомного авианосца с ударной группой приближает ситуацию к критической точке и "вносит новую переменную напряженности на Корейском полуострове".

Министр добавил, что главы военных ведомств США и Республики Корея ранее посетили межкорейскую границу, чем "подогрели лихорадку войны", а также провели ежегодное консультативное совещании по вопросам совместной безопасности, на котором обсуждалось укрепление сил сдерживания в отношении КНДР и ускорение интеграции ядерных и обычных вооруженных сил. Такие шаги, говорится в заявлении, являются "откровенным и намеренным выражением враждебности" против КНДР.

"Именно такие дурные поступки совершают враги в регионе Корейского полуострова . Таковы реальная картина ситуации и повседневность ситуации на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра.