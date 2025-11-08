Рейтинг@Mail.ru
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США - РИА Новости, 08.11.2025
04:01 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kndr-2053591974.html
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США - РИА Новости, 08.11.2025
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в субботу предупредил, что Пхеньян намерен перейти к "более наступательным действиям" в ответ на угрозы безопасности со... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:01:00+03:00
2025-11-08T04:01:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
пхеньян
в мире, кндр (северная корея), сша, пхеньян
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Пхеньян
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США

ЦТАК: глава МО КНДР Но Гван Чхоль пообещал ответить на угрозы США

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в субботу предупредил, что Пхеньян намерен перейти к "более наступательным действиям" в ответ на угрозы безопасности со стороны США и их союзников, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Мы готовы реагировать на все. На основе принципа обеспечения безопасности и защиты мира при опоре на мощные силы мы будем демонстрировать более наступательные действия в ответ на угрозу врагов", - заявил министр.
Он отметил, что в последнее время "американская военщина" откровенно проводит действия, нацеленные на угрозу безопасности КНДР, и тем самым намеренно обостряет военно-политическую ситуацию в регионе.
По словам Но Гван Чхоля, на фоне совместных воздушных учений США и Республики Корея Freedom Flag появление в Пусане американского атомного авианосца с ударной группой приближает ситуацию к критической точке и "вносит новую переменную напряженности на Корейском полуострове".
Министр добавил, что главы военных ведомств США и Республики Корея ранее посетили межкорейскую границу, чем "подогрели лихорадку войны", а также провели ежегодное консультативное совещании по вопросам совместной безопасности, на котором обсуждалось укрепление сил сдерживания в отношении КНДР и ускорение интеграции ядерных и обычных вооруженных сил. Такие шаги, говорится в заявлении, являются "откровенным и намеренным выражением враждебности" против КНДР.
"Именно такие дурные поступки совершают враги в регионе Корейского полуострова. Таковы реальная картина ситуации и повседневность ситуации на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра.
Он пояснил, что Пхеньян видит враждебность США и ни в коем случае "не уклонится от ответа" и будет контролировать любые угрозы. В заявлении подчеркивается, что в сложившихся условиях у КНДР "нет другого выбора", и страна будет демонстрировать готовность и решимость к ответным мерам в ответ на любые враждебные действия в регионе.
