Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
08.11.2025
СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в субботу предупредил, что Пхеньян намерен перейти к "более наступательным действиям" в ответ на угрозы безопасности со стороны США и их союзников, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Мы готовы реагировать на все. На основе принципа обеспечения безопасности и защиты мира при опоре на мощные силы мы будем демонстрировать более наступательные действия в ответ на угрозу врагов", - заявил министр.
Он отметил, что в последнее время "американская военщина" откровенно проводит действия, нацеленные на угрозу безопасности КНДР
, и тем самым намеренно обостряет военно-политическую ситуацию в регионе.
По словам Но Гван Чхоля, на фоне совместных воздушных учений США
и Республики Корея Freedom Flag появление в Пусане
американского атомного авианосца с ударной группой приближает ситуацию к критической точке и "вносит новую переменную напряженности на Корейском полуострове".
Министр добавил, что главы военных ведомств США и Республики Корея ранее посетили межкорейскую границу, чем "подогрели лихорадку войны", а также провели ежегодное консультативное совещании по вопросам совместной безопасности, на котором обсуждалось укрепление сил сдерживания в отношении КНДР и ускорение интеграции ядерных и обычных вооруженных сил. Такие шаги, говорится в заявлении, являются "откровенным и намеренным выражением враждебности" против КНДР.
"Именно такие дурные поступки совершают враги в регионе Корейского полуострова
. Таковы реальная картина ситуации и повседневность ситуации на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра.
Он пояснил, что Пхеньян
видит враждебность США и ни в коем случае "не уклонится от ответа" и будет контролировать любые угрозы. В заявлении подчеркивается, что в сложившихся условиях у КНДР "нет другого выбора", и страна будет демонстрировать готовность и решимость к ответным мерам в ответ на любые враждебные действия в регионе.