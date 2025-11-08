Рейтинг@Mail.ru
Военные США заявили, что знают о пуске ракеты КНДР
01:40 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kndr-2053585619.html
Военные США заявили, что знают о пуске ракеты КНДР
Военные США заявили, что знают о пуске ракеты КНДР и считают этот шаг "дестабилизирующим", говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США. РИА Новости, 08.11.2025
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Военные США заявили, что знают о пуске ракеты КНДР и считают этот шаг "дестабилизирующим", говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Ранее южнокорейские военные заявили о пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, агентство Ренхап предположило, что это ответ на санкционные меры со стороны США. Ракета пролетела примерно 700 километров и упала в море. Предположительно, она была малой дальности.
"Мы осведомлены о запуске ракеты и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников, запуск ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие действий КНДР", - говорится в заявлении.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
Вчера, 07:57
 
В мире
 
 
