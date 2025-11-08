ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Военные США заявили, что знают о пуске ракеты КНДР и считают этот шаг "дестабилизирующим", говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы осведомлены о запуске ракеты и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников, запуск ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие действий КНДР", - говорится в заявлении.