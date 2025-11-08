Рейтинг@Mail.ru
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Фигурное катание
 
15:03 08.11.2025 (обновлено: 15:05 08.11.2025)
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Фигуристка Дина Хуснутдинова лидирует после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
фигурное катание
спорт
софья муравьева
дарья садкова
спорт, софья муравьева, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Софья Муравьева, Дарья Садкова
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани

Хуснутдинова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Фигуристка Дина Хуснутдинова лидирует после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
За выступление Хуснутдинова получила 72,60 балла. Второе место занимает Софья Муравьева, которая также набрала 72,60 балла, но уступила за счет оценки технических элементов. Тройку лидеров замыкает Дарья Садкова (72,45 балла).
Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Валиеву обязали вернуть золото чемпионата Европы. А что насчет денег?
6 ноября, 22:46
 
Фигурное катание Спорт Софья Муравьева Дарья Садкова
 
