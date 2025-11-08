https://ria.ru/20251108/khusnutdinova-2053662390.html
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Фигуристка Дина Хуснутдинова лидирует после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
фигурное катание
спорт
софья муравьева
дарья садкова
спорт, софья муравьева, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Софья Муравьева, Дарья Садкова
Хуснутдинова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Хуснутдинова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани