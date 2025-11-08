Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" по буллитам обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Грицюк был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне 24-летний россиянин забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах.