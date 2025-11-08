Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" по буллитам обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ньюарке, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у победителей отличился россиянин Арсений Грицюк (20-я минута). Победный буллит реализовал Пол Коттер. У гостей шайбу забросил Райан Грейвс (33).
08 ноября 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
19:12 • Арсений Грицюк
65:01 • Пол Коттер (П)
65:01 • Йеспер Братт (П)
32:33 • Райан Грейвс
Грицюк был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне 24-летний россиянин забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах.
"Нью-Джерси" с 22 очками идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" (21 очко) располагается на второй позиции.
В следующем матче "Нью-Джерси" 10 ноября примет "Нью-Йорк Айлендерс", а "Питтсбург" 9 ноября дома сыграет с "Лос-Анджелес Кингз".
