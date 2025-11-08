Рейтинг@Mail.ru
Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
23:33 08.11.2025 (обновлено: 07:20 09.11.2025)
Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ
Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.11.2025
Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ
"Нью-Джерси Девилз" по буллитам обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.11.2025
хоккей
спорт
райан грейвс
арсений грицюк
нью-джерси девилз
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251108/khokkey-2053728114.html
спорт, райан грейвс, арсений грицюк, нью-джерси девилз, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Райан Грейвс, Арсений Грицюк, Нью-Джерси Девилз, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Арсений Грицюк. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" по буллитам обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ньюарке, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у победителей отличился россиянин Арсений Грицюк (20-я минута). Победный буллит реализовал Пол Коттер. У гостей шайбу забросил Райан Грейвс (33).
08 ноября 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
Нью-Джерси
2 : 11:0
Питтсбург
19:12 • Арсений Грицюк
65:01 • Пол Коттер (П)
65:01 • Йеспер Братт (П)
32:33 • Райан Грейвс
(Брайан Раст, Сидней Кросби)
Грицюк был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне 24-летний россиянин забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах.
"Нью-Джерси" с 22 очками идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" (21 очко) располагается на второй позиции.
В следующем матче "Нью-Джерси" 10 ноября примет "Нью-Йорк Айлендерс", а "Питтсбург" 9 ноября дома сыграет с "Лос-Анджелес Кингз".
Хоккей
 
