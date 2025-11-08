В Каспийске дверь лифта упала на крышу кабины

МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Входная дверь лифта в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске упала на крышу кабины, когда в ней находились двое детей, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
“Организована процессуальная проверка по сообщению о нарушении работы лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Каспийское шоссе, дом 23. По предварительной информации, после проезда лифта внешняя входная дверь шахты сошла с креплений и навалилась на крышу лифтовой кабины, в результате чего лифт перешел в аварийный режим и остановился на уровне седьмого этажа. В момент происшествия в кабине находились двое детей. Никто из них не пострадал”, – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Проверку организовала и прокуратура Дагестана. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования.
В московском ТЦ упал лифт
13 апреля, 22:42