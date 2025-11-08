Рейтинг@Mail.ru
В Каспийске дверь лифта упала на крышу кабины
14:27 08.11.2025
В Каспийске дверь лифта упала на крышу кабины
Входная дверь лифта в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске упала на крышу кабины, когда в ней находились двое детей, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия
каспийск
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
каспийск
россия
республика дагестан
происшествия, каспийск, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каспийск, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Входная дверь лифта в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске упала на крышу кабины, когда в ней находились двое детей, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
“Организована процессуальная проверка по сообщению о нарушении работы лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Каспийское шоссе, дом 23. По предварительной информации, после проезда лифта внешняя входная дверь шахты сошла с креплений и навалилась на крышу лифтовой кабины, в результате чего лифт перешел в аварийный режим и остановился на уровне седьмого этажа. В момент происшествия в кабине находились двое детей. Никто из них не пострадал”, – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Проверку организовала и прокуратура Дагестана. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования.
ПроисшествияКаспийскРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
