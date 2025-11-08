В Каспийске дверь лифта упала на крышу кабины

МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Входная дверь лифта в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске упала на крышу кабины, когда в ней находились двое детей, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.