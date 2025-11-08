Рейтинг@Mail.ru
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо"
17:03 08.11.2025 (обновлено: 17:31 08.11.2025)
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил надежду на то, что футболист клуба Антон Миранчук вернется в состав после международной паузы. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
футбол
спорт
россия
перу
чили
валерий карпин
антон миранчук
константин тюкавин
спорт, россия, перу, чили, валерий карпин, антон миранчук, константин тюкавин, динамо москва, ахмат, ростов
Футбол, Спорт, Россия, Перу, Чили, Валерий Карпин, Антон Миранчук, Константин Тюкавин, Динамо Москва, Ахмат, Ростов
© РИА Новости / Александр Вильф
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил надежду на то, что футболист клуба Антон Миранчук вернется в состав после международной паузы.
Миранчук получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:2), который состоялся 19 октября. После игры полузащитник покинул стадион на костылях. Позднее врач "бело-голубых" Александр Родионов сообщил РИА Новости, что хавбек пропустит не менее двух недель из-за травмы голеностопа. В марте 2025 года Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки правого колена в выездной встрече 19-го тура чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию. Он вернулся на поле 13 сентября и с того момента сыграл за клуб 11 матчей, забил три гола и отдал три передачи.
«
"Возвращение Антона Миранчука, надеемся, будет после паузы на сборную. Тюкавин на 100% еще не готов", - сказал Карпин журналистам.
Сборная России в ноябре проведет два товарищеских матча - 12 ноября против команды Перу на арене санкт-петербургского "Зенита", 15 ноября против сборной Чили на стадионе "Фишт" в Сочи. Тюкавин вошел в итоговый состав национальной команды.
ФутболСпортРоссияПеруЧилиВалерий КарпинАнтон МиранчукКонстантин ТюкавинДинамо МоскваАхматРостов
 
