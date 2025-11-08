https://ria.ru/20251108/karpin-2053684522.html
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо"
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил надежду на то, что футболист клуба Антон Миранчук вернется в состав после международной паузы. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T17:03:00+03:00
2025-11-08T17:03:00+03:00
2025-11-08T17:31:00+03:00
футбол
спорт
россия
перу
чили
валерий карпин
антон миранчук
константин тюкавин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053688171_0:205:3070:1933_1920x0_80_0_0_2108ebf2a95a06eb6acb93b7257417a5.jpg
/20251108/sport-2053683975.html
россия
перу
чили
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053688171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ad3b4e652d35f24122f81706ab1b5b4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, перу, чили, валерий карпин, антон миранчук, константин тюкавин, динамо москва, ахмат, ростов
Футбол, Спорт, Россия, Перу, Чили, Валерий Карпин, Антон Миранчук, Константин Тюкавин, Динамо Москва, Ахмат, Ростов
Карпин рассказал, когда Миранчук вернется в состав "Динамо"
Карпин надеется, что Миранчук вернется в состав "Динамо" после паузы на сборную