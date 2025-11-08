"Хочу домой к жене и дочкам". Карпин заявил, что понимает Станковича

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Валерий Карпин заявил, что устал и хочет вернуться домой к супруге и дочерям, как и возглавляющий столичный "Спартак" Деян Станкович.
"Я к жене и дочкам тоже хочу домой. По поводу усталости: она проходит после матчей, когда начинаешь готовиться. Я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет не только меня, но и команду. Понятно, если бы играли безобразно, но играем неплохо. Практически в каждой игре привозим голы. Это давит больше на самих футболистов", - заявил журналистам Карпин.
"Динамо" под руководством Карпина набрало 17 очков за 15 туров чемпионата России, что, по информации статистического портала Opta, является худшим показателем клуба в первой половине сезона с 2006 года - тогда "бело-голубые" под руководством Юрия Семина набрали 10 очков за 15 матчей РПЛ, после чего специалист покинул клуб.