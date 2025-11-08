Рейтинг@Mail.ru
"Хочу домой к жене и дочкам". Карпин заявил, что понимает Станковича
Футбол
Футбол
 
16:57 08.11.2025 (обновлено: 22:20 15.11.2025)
"Хочу домой к жене и дочкам". Карпин заявил, что понимает Станковича
"Хочу домой к жене и дочкам". Карпин заявил, что понимает Станковича

Тренер "Динамо" Карпин заявил, что устал и хочет вернуться домой к жене и дочкам

Валерий Карпин
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Валерий Карпин заявил, что устал и хочет вернуться домой к супруге и дочерям, как и возглавляющий столичный "Спартак" Деян Станкович.
Ранее Станкович заявил, что устал от происходящего вокруг и хочет отправиться домой к жене и дочери. В субботу "Динамо" дома уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2. После встречи журналисты спросили у Карпина, нет ли у него такой же усталости, как у Станковича.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 2
Акрон
88‎’‎ • Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
62‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
80‎’‎ • Стефан Лончар
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я к жене и дочкам тоже хочу домой. По поводу усталости: она проходит после матчей, когда начинаешь готовиться. Я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет не только меня, но и команду. Понятно, если бы играли безобразно, но играем неплохо. Практически в каждой игре привозим голы. Это давит больше на самих футболистов", - заявил журналистам Карпин.
"Динамо" под руководством Карпина набрало 17 очков за 15 туров чемпионата России, что, по информации статистического портала Opta, является худшим показателем клуба в первой половине сезона с 2006 года - тогда "бело-голубые" под руководством Юрия Семина набрали 10 очков за 15 матчей РПЛ, после чего специалист покинул клуб.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Жена Карпина рассказала, где тренер будет жить после ухода из "Ростова"
28 февраля, 10:20
 
Футбол
 
