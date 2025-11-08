https://ria.ru/20251108/karpin-2053681512.html
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил уверенность в том, что команда с текущим подбором игроков не может вылететь во второй по силе... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
/20251108/futbol-2053679962.html
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
Карпин: "Динамо" с такими футболистами не вылетит в ФНЛ