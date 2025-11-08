Рейтинг@Mail.ru
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
16:47 08.11.2025
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ
Карпин уверен, что "Динамо" не вылетит из РПЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил уверенность в том, что команда с текущим подбором игроков не может вылететь во второй по силе дивизион российского футбола.
В субботу "Динамо" на своем поле проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в матче 15-го тура РПЛ. Московская команда с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре балла, от зоны прямого вылета в Первую лигу - девять.
«
"Это "Динамо" с такими футболистами не вылетит в ФНЛ 100%! 200%!" - заявил Карпин на пресс-конференции.
