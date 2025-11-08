Рейтинг@Mail.ru
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
02:46 08.11.2025
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет - РИА Новости, 08.11.2025
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
Новогодние каникулы в 2025-2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января, сообщила РИА Новости РИА Новости, 08.11.2025
общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2025-2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января", - сказала Бессараб.
Депутат уточнила, что в последнюю неделю декабря граждане России придут на работу, отработают только понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники.
Календарь декабрь 2025 — январь 2026
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России
ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
