Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
Новогодние каникулы в 2025-2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января, сообщила РИА Новости РИА Новости, 08.11.2025
Бессараб: россияне в новогодние каникулы будут отдыхать до 12 января