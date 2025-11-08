Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2025-2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.