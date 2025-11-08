МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас увлечена попытками отомстить Москве за исторические обиды, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя введение дополнительных визовых ограничений для россиян.
"Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно. Она также прекрасно понимает, что в последние годы Москва смягчила правила въезда для граждан ЕС, чтобы показать одну простую вещь: на этот раз Запад возводит новый железный занавес", — написал он.
Как отметил журналист, подобные меры против России создают впечатление, что "ЕС — расшатанное объединение, находящееся в упадке и отгораживающееся от мира".
Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Евросоюз.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.