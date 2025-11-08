Рейтинг@Mail.ru
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:48 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kagiyama-2053640338.html
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T12:48:00+03:00
2025-11-08T12:48:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
юма кагияма
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771299033_0:103:2047:1254_1920x0_80_0_0_d623facf6236b74e43b2c2d454ba1460.jpg
/20251107/narizhnyy-2053536211.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771299033_0:96:2047:1631_1920x0_80_0_0_94ebdb2d8f358fb7d885681cd0db1a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, юма кагияма, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Юма Кагияма, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU)
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке

Японский фигурист Кагияма выиграл этап Гран-при в Осаке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЮма Кагияма
Юма Кагияма - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.
По итогам короткой и произвольной программ японец набрал 287,24 балла (98,58+188,66). Вторым стал его соотечественник Сюн Сато (285,71; 96,67+189,04), третье место занял представитель Швейцарии Лукас Бричги (246,94; 83,45+163,49).
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Звездные фигуристы на грани краха: русского танцора спасают немецкие врачи
7 ноября, 19:25
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЮма КагиямаАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала