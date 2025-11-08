https://ria.ru/20251108/kagiyama-2053640338.html
Японский фигурист Кагияма одержал победу на этапе Гран-при в Осаке
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.
По итогам короткой и произвольной программ японец набрал 287,24 балла (98,58+188,66). Вторым стал его соотечественник Сюн Сато (285,71; 96,67+189,04), третье место занял представитель Швейцарии Лукас Бричги (246,94; 83,45+163,49).
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU)
отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян
и Петр Гуменник
.