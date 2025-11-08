https://ria.ru/20251108/kafany-2053616261.html
Кафанов назвал причину приглашения Бориско и Гудиева на сбор
Кафанов назвал причину приглашения Бориско и Гудиева на сбор
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что приглашение на ноябрьский сбор голкиперов Максима Бориско и Виталия Гудиева не является экспериментом.
В ноябре тренерский штаб сборной России
вызвал на предстоящие матчи четырех вратарей: Матвея Сафонова ("ПСЖ", Франция
), Станислава Агкацева ("Краснодар"), Бориско ("Балтика") и Гудиева ("Акрон
").
"Они (Бориско и Гудиев - прим. ред.) и раньше попадали в расширенный список, показывая хороший уровень мастерства! На этом отрезке чемпионата каждый из них снова сыграл без ошибок, в ключевых моментах выручали свою команду и своей игрой добавили очки в копилку своего клуба", - сказал Кафанов
.
"У Гудиева это лучший сезон в его карьере, и семь очков "Акрона" в трех последних матчах не могли остаться незамеченными. У Максима первый сезон в роли основного вратаря премьер-лиги. Первую половину чемпионата он проводит безупречно! "Балтика" во многом ему обязана своим положением в таблице", - продолжил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что выбор вратарей на ноябрьский сбор "не является экспериментом". "Как и говорилось раньше, принцип отбора тот же - надежная стабильная игра вратарей на длительном отрезке. С самого начала чемпионата и до вчерашнего дня они допустили минимум ошибок, в двух последних турах они оба дважды признавались лучшими, потому что в противном случае их команды могли недосчитаться набранных очков. Оба заслужили этот вызов!" - резюмировал тренер вратарей.
Сборная России в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге
состоится игра со сборной Перу
, 15 ноября подопечные Валерия Карпина
в Сочи
примут команду Чили
.