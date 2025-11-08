Кафанов назвал причину приглашения Бориско и Гудиева на сбор

"У Гудиева это лучший сезон в его карьере, и семь очков "Акрона" в трех последних матчах не могли остаться незамеченными. У Максима первый сезон в роли основного вратаря премьер-лиги. Первую половину чемпионата он проводит безупречно! "Балтика" во многом ему обязана своим положением в таблице", - продолжил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что выбор вратарей на ноябрьский сбор "не является экспериментом". "Как и говорилось раньше, принцип отбора тот же - надежная стабильная игра вратарей на длительном отрезке. С самого начала чемпионата и до вчерашнего дня они допустили минимум ошибок, в двух последних турах они оба дважды признавались лучшими, потому что в противном случае их команды могли недосчитаться набранных очков. Оба заслужили этот вызов!" - резюмировал тренер вратарей.