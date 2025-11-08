Рейтинг@Mail.ru
21:59 08.11.2025 (обновлено: 22:22 08.11.2025)
Туринское дерби закончилось нулевой ничьей
"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Новости
спорт, италия, серия а (чемпионат италии по футболу), ювентус, торино
© Соцсети ФК "Ювентус"Кенан Йылдыз
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Соцсети ФК "Ювентус"
Кенан Йылдыз. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу на домашнем стадионе "Ювентуса", закончилась со счетом 0:0.
"Ювентус" с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии A, "Торино" (14 очков) располагается на 11-й позиции.
В матчах "Комо" – "Кальяри" и "Лечче" – "Верона" также был зафиксирован счет 0:0.
