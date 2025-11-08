https://ria.ru/20251108/juventus-2053721051.html
Туринское дерби закончилось нулевой ничьей
"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T21:59:00+03:00
2025-11-08T21:59:00+03:00
2025-11-08T22:22:00+03:00
футбол
спорт
италия
серия а (чемпионат италии по футболу)
ювентус
торино
италия
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285792_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_bdf395ee6d2c99163ea9833b5cdd46c8.jpg
Туринское дерби закончилось нулевой ничьей
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью в матче чемпионата Италии