Дрейфовавшее у берегов Японии судно с россиянами доставили в порт

ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU доставлено в порт префектуры Тояма, россияне, находящиеся на его борту, здоровы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.
"Судно NEKSU буксиром доставлено в порт Фусики-Тояма Сотрудники береговой охраны Японии посетили корабль и удостоверились, что российский экипаж здоров, чувствует себя хорошо и ни в чем не нуждается. Продолжаем отслеживать ситуацию", - сообщил дипломат.
В пятницу сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находятся 15 россиян, дрейфует в японском заливе Тояма после поломки двигателя. Судно водоизмещением около 2,2 тысячи тонн направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока и утром 7 ноября подало сигнал о неисправности. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Судно потеряло ход и стало дрейфовать в сторону берега. Корпус судна поврежден не был. Вечером в пятницу оно было взято на буксир кораблем службы безопасности на море Японии. Как ожидается, оно будет поставлено на ремонт.