Дрейфовавшее у берегов Японии судно с россиянами доставили в порт

ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU доставлено в порт префектуры Тояма, россияне, находящиеся на его борту, здоровы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.