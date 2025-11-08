В Якутске обесточена часть микрорайона Марха

ЯКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Часть микрорайона Марха в Якутске осталась без электроснабжения, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
"Действием защиты произошло отключение кабельно-воздушной линии 6 кВ "М. Марха". В ограничении находится частично район Мархи: переулок Таежный, Мархинская, Удачная, Новоподгорная, Южная, Охотников, переулок Кадетский, Дружбы народов, Костюшко-Валюжанич, Олега Кошевого, Оленекская, Момская, Медиков", - информирует пресс-служба компании.
По ее данным, оперативно-выездная бригада определяет причину технологического нарушения электроснабжения, ведутся восстановительные работы. Согласно данным синоптиков, температура воздуха в Якутске составляет минус 20 градусов.
