В Якутске обесточена часть микрорайона Марха
17:47 08.11.2025 (обновлено: 18:18 08.11.2025)
В Якутске обесточена часть микрорайона Марха
В Якутске обесточена часть микрорайона Марха - РИА Новости, 08.11.2025
В Якутске обесточена часть микрорайона Марха
Часть микрорайона Марха в Якутске осталась без электроснабжения, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических... РИА Новости, 08.11.2025
В Якутске обесточена часть микрорайона Марха

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Линии электропередач
ЯКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Часть микрорайона Марха в Якутске осталась без электроснабжения, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
"Действием защиты произошло отключение кабельно-воздушной линии 6 кВ "М. Марха". В ограничении находится частично район Мархи: переулок Таежный, Мархинская, Удачная, Новоподгорная, Южная, Охотников, переулок Кадетский, Дружбы народов, Костюшко-Валюжанич, Олега Кошевого, Оленекская, Момская, Медиков", - информирует пресс-служба компании.
По ее данным, оперативно-выездная бригада определяет причину технологического нарушения электроснабжения, ведутся восстановительные работы. Согласно данным синоптиков, температура воздуха в Якутске составляет минус 20 градусов.
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии назвали причину отключения света
14 июля, 13:06
 
