В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Израиль держит десятки палестинских заключённых в изоляции в подземной тюрьме без солнечного света и достаточного питания, пишет газета Guardian.

По данным издания, тюрьма в Ракефете была открыта в начале 1980-х годов для содержания самых опасных представителей организованной преступности в Израиле , но через несколько лет была закрыта по причине бесчеловечности условий содержания. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился возобновить её работу после атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года, отмечает газета. Guardian пишет, что первоначально тюрьма была рассчитана на небольшое количество особо опасных заключённых, и на момент её закрытия в ней содержалось 15 человек. Однако, как указывает издание со ссылкой на данные Общественного комитета против пыток в Израиле (PCATI), за последние месяцы там содержалось около 100 заключённых.

"Израиль держит десятки палестинцев из Газы в изоляции в подземной тюрьме, где они никогда не видят дневного света, лишены достаточного питания и не имеют возможности получать новости от своих семей или внешнего мира... Камеры, крошечный прогулочный дворик и комната для встреч с адвокатами находятся под землей, поэтому заключенные живут без естественного света", - говорится в сообщении.

Как сообщили изданию юристы PCATI, среди задержанных есть по меньшей мере двое гражданских лиц, которые с января содержатся под стражей без предъявления обвинений или суда. Газета пишет, что они рассказали о регулярных избиениях и насилии, а нынешние и бывшие заключённые подробно описали систематические нарушения международного права.

"Хотя война официально закончилась, палестинцы из Газы всё ещё содержатся в тюрьме в условиях насильственного военного времени, которые юридически оспариваются, нарушают международное гуманитарное право и равносильны пыткам", - приводит газета заявление PCATI.

По информации газеты, заключённые тюрьмы описывают камеры без окон и вентиляции, в которых содержится три-четыре человека и часто ощущают нехватку воздуха и удушье. Кроме того, заключённые рассказали адвокатам, что регулярно подвергаются физическому насилию, включая избиения, нападения собак с железными намордниками и нападения охранников на заключённых, а также им отказывают в надлежащей медицинской помощи и выдают недостаточное количество еды. Как указывает Guardian, время, которое заключённые могут проводить вне камеры в "крошечном подземном вольере", крайне ограничено, и иногда составляет всего пять минут в два дня, а матрасы уносят около четырёх часов утра и возвращают только поздно ночью, оставляя заключённых на железных каркасах в пустых камерах.

"Пол был усеян останками мёртвых насекомых. Туалет был настолько грязным, что пользоваться им было практически невозможно. Камеры видеонаблюдения на стенах нарушали основное законное право на конфиденциальную беседу, а охранники предупредили, что встреча будет прервана, если речь зайдёт о семьях задержанных или о войне в Газе", - описывает издание происходящее в тюрьме.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.