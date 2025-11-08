Рейтинг@Mail.ru
В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/izrail-2053662502.html
В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian
В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian - РИА Новости, 08.11.2025
В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian
Израиль держит десятки палестинских заключённых в изоляции в подземной тюрьме без солнечного света и достаточного питания, пишет газета Guardian. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:03:00+03:00
2025-11-08T15:03:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154070/69/1540706904_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_39793ab1b8e4e56d5a5b9ab87d2a2a2d.jpg
https://ria.ru/20251103/turtsija-2052597788.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052574576.html
https://ria.ru/20251108/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154070/69/1540706904_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_60b384d70317ce4abeda1a5a4b26aef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
В израильской тюрьме палестинцы сидят в ужасных условиях, сообщает Guardian

Guardian: Израиль держит десятки палестинцев в подземной тюрьме почти без еды

© AP Photo / Kevin FrayerЗападный берег Иордана
Западный берег Иордана - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Kevin Frayer
Западный берег Иордана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Израиль держит десятки палестинских заключённых в изоляции в подземной тюрьме без солнечного света и достаточного питания, пишет газета Guardian.
По данным издания, тюрьма в Ракефете была открыта в начале 1980-х годов для содержания самых опасных представителей организованной преступности в Израиле, но через несколько лет была закрыта по причине бесчеловечности условий содержания. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился возобновить её работу после атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года, отмечает газета. Guardian пишет, что первоначально тюрьма была рассчитана на небольшое количество особо опасных заключённых, и на момент её закрытия в ней содержалось 15 человек. Однако, как указывает издание со ссылкой на данные Общественного комитета против пыток в Израиле (PCATI), за последние месяцы там содержалось около 100 заключённых.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Турция объявит решение по отправке сил в Газу на этой неделе, пишут СМИ
3 ноября, 10:12
"Израиль держит десятки палестинцев из Газы в изоляции в подземной тюрьме, где они никогда не видят дневного света, лишены достаточного питания и не имеют возможности получать новости от своих семей или внешнего мира... Камеры, крошечный прогулочный дворик и комната для встреч с адвокатами находятся под землей, поэтому заключенные живут без естественного света", - говорится в сообщении.
Как сообщили изданию юристы PCATI, среди задержанных есть по меньшей мере двое гражданских лиц, которые с января содержатся под стражей без предъявления обвинений или суда. Газета пишет, что они рассказали о регулярных избиениях и насилии, а нынешние и бывшие заключённые подробно описали систематические нарушения международного права.
"Хотя война официально закончилась, палестинцы из Газы всё ещё содержатся в тюрьме в условиях насильственного военного времени, которые юридически оспариваются, нарушают международное гуманитарное право и равносильны пыткам", - приводит газета заявление PCATI.
По информации газеты, заключённые тюрьмы описывают камеры без окон и вентиляции, в которых содержится три-четыре человека и часто ощущают нехватку воздуха и удушье. Кроме того, заключённые рассказали адвокатам, что регулярно подвергаются физическому насилию, включая избиения, нападения собак с железными намордниками и нападения охранников на заключённых, а также им отказывают в надлежащей медицинской помощи и выдают недостаточное количество еды. Как указывает Guardian, время, которое заключённые могут проводить вне камеры в "крошечном подземном вольере", крайне ограничено, и иногда составляет всего пять минут в два дня, а матрасы уносят около четырёх часов утра и возвращают только поздно ночью, оставляя заключённых на железных каркасах в пустых камерах.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
3 ноября, 04:42
"Пол был усеян останками мёртвых насекомых. Туалет был настолько грязным, что пользоваться им было практически невозможно. Камеры видеонаблюдения на стенах нарушали основное законное право на конфиденциальную беседу, а охранники предупредили, что встреча будет прервана, если речь зайдёт о семьях задержанных или о войне в Газе", - описывает издание происходящее в тюрьме.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 22 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще шесть тел погибших заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала