В Иран прибыл первый грузовой поезд из России

Как отметили в представительстве, Априн — современный мультимодальный логистический хаб. Он расположен на пересечении иранских железнодорожных коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг" и представляет собой крупнейший логистический проект Ирана. Его запустили только в мае, однако он постепенно выходит на плановые показатели загрузки.