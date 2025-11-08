Рейтинг@Mail.ru
14:26 08.11.2025 (обновлено: 15:56 08.11.2025)
В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
ТЕГЕРАН, 8 ноя — РИА Новости. Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана, сообщило российское торговое представительство в Иране.
"Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север — Юг". Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн", — рассказали там.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги
27 сентября, 16:08
Транзитное время составило 13 дней. Отправная точка маршрута поезда находится в 900 километрах севернее Москвы, а сам маршрут пролегает по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала продолжением работы "РЖД Логистики" по созданию и продвижению комплексных логистических решений на базе коридора "Север — Юг".
Как отметили в представительстве, Априн — современный мультимодальный логистический хаб. Он расположен на пересечении иранских железнодорожных коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг" и представляет собой крупнейший логистический проект Ирана. Его запустили только в мае, однако он постепенно выходит на плановые показатели загрузки.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами
29 августа, 15:38
 
В миреРоссияИранТегеран (город)РЖДСеверная железная дорогаЭкономика
 
 
