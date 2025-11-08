Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками - РИА Новости, 08.11.2025
11:13 08.11.2025
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
Автомобиль, в котором находились четверо несовершеннолетних, в том числе 17-летний водитель, перевернулся на автодороге в Ингушетии, все четверо подростков... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:13:00+03:00
2025-11-08T11:13:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрань
россия
opel astra
республика ингушетия
назрань
россия
Новости
происшествия, республика ингушетия, назрань, россия, opel astra
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрань, Россия, Opel Astra
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя несовершеннолетними

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Автомобиль, в котором находились четверо несовершеннолетних, в том числе 17-летний водитель, перевернулся на автодороге в Ингушетии, все четверо подростков попали в больницу, сообщило МВД по региону.
"Вчера (в пятницу - ред.) 17-летний водитель автомашины Opel Vectra, не справившись с управлением, допустил съезд автомашины на обочину с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение детской больницы в Назрани.
По данному факту полицией проводится проверка.
"Родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ)", - добавили в МВД.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазраньРоссияOpel Astra
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
