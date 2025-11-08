https://ria.ru/20251108/ingushetija-2053624650.html
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками - РИА Новости, 08.11.2025
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
Автомобиль, в котором находились четверо несовершеннолетних, в том числе 17-летний водитель, перевернулся на автодороге в Ингушетии, все четверо подростков... РИА Новости, 08.11.2025
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя несовершеннолетними