В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
14:10 08.11.2025 (обновлено: 22:06 08.11.2025)
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
Полиция задержала москвича, который, согласно версии следствия, по указанию неизвестных поджег полицейский автомобиль в Химках, сообщается в официальном... РИА Новости, 08.11.2025
2025
Поджог полицейского автомобиля в Химках
Москвич поджег полицейский автомобиль в Химках якобы по указанию неизвестных, он задержан, заявили в полиции.
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвича, который, согласно версии следствия, по указанию неизвестных поджег полицейский автомобиль в Химках, сообщается в официальном Telegram-канале полиции Московской области.
"Подмосковными полицейскими задержан подозреваемый в поджоге служебного автомобиля в городском округе Химки. Седьмого ноября произошло возгорание служебного автомобиля марки "УАЗ", припаркованного перед входом в здание Сходненского отдела полиции УМВД России по г.о. Химки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
По данным ведомства, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения. Он пояснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
