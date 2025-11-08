https://ria.ru/20251108/himki-2053652441.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
Полиция задержала москвича, который, согласно версии следствия, по указанию неизвестных поджег полицейский автомобиль в Химках, сообщается в официальном... РИА Новости, 08.11.2025
Поджог полицейского автомобиля в Химках
Москвич поджег полицейский автомобиль в Химках якобы по указанию неизвестных, он задержан, заявили в полиции.
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
