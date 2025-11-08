В ГД предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести мораторий на платежи по ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях реализации задач государственной демографической политики и усиления мер социальной поддержки семей с детьми считаю необходимым разработать и законодательно закрепить механизм предоставления права на мораторий по ипотечным платежам на период отпуска по уходу за ребенком", - сказано в документе.

Отмечается, что данная мера предполагает возможность для семьи при рождении ребенка приостановить на определенный срок выплату основного долга и процентов по ипотечному кредиту до достижения ребенком возраста полутора лет.

"В период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком выплаты по ипотеке, составляющие значительную часть семейного бюджета, становятся непосильным бременем. Это создает чрезмерный финансовый стресс, снижает качество жизни семьи и, что крайне важно, является одним из сдерживающих факторов при принятии решения о рождении последующих детей", - считает вице-спикер Госдумы