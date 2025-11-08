Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин
01:10 08.11.2025
В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин
В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин
В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин
Следует включить скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, так как эта болезнь...
В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Власова предложила включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следует включить скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, так как эта болезнь представляет серьезную и недооцененную угрозу для их здоровья, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
"Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является серьезной угрозой для женского репродуктивного здоровья, и этот риск недооценивается. Необходимо включить скрининг на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста и тиражировать региональные модели ранней диагностики", - сказала Власова.
По мнению парламентария, особую роль в развитии этой болезни играет табакокурение - как активное, так и пассивное. Она подчеркнула, что женщины оказываются более чувствительными к воздействию табачного дыма, а ХОБЛ у них сопровождается выраженными гормональными нарушениями, влияющими на способность к зачатию и течение беременности. Власова уточнила, что даже пассивное курение в домашних условиях способно вызывать снижение уровня насыщения крови кислородом у беременных на 3–5% и провоцировать нарушение функции внешнего дыхания.
"Девушки‑подростки с хроническими обструктивными заболеваниями легких, включая бронхит и бронхиальную астму, одновременно со снижением жизненной емкости легких, гиповентиляцией, имеют различные нарушения менструального цикла. Эти свидетельствует о том, что обструктивные процессы в лёгких оказывают влияние на становление репродуктивной системы уже в подростковом возрасте", - отметила она.
По ее словам, гормональные колебания, характерные для беременности и лактации, влияют на течение бронхообструктивного синдрома, а недостаточное снабжение тканей и органов организма кислородом, сопровождающее ХОБЛ, оказывает неблагоприятное воздействие на плацентарный кровоток, что увеличивает риск задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов.
"Чем раньше мы начнем выявлять вентиляционные нарушения, тем больше шансов сохранить здоровье будущих матерей и детей", - заключила она.
