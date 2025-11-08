Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом

«

"Важный шаг для ядерной безопасности: линия в 330 киловольт "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС в 19.43 по местному времени после проведенных сегодня ремонтных работ, обеспечив впервые за шесть месяцев столь необходимое резервное энергоснабжение", - привели слова Гросси в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.