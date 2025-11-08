Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом

ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал переподключение линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС после проведенных ремонтных работ "хорошим днем для ядерной безопасности".
В субботу восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", - которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
"Важный шаг для ядерной безопасности: линия в 330 киловольт "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС в 19.43 по местному времени после проведенных сегодня ремонтных работ, обеспечив впервые за шесть месяцев столь необходимое резервное энергоснабжение", - привели слова Гросси в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Глава агентства отметил, что данная новость вместе с восстановлением линии в 750 киловольт "Днепровская" - это "хороший день для ядерной безопасности".
