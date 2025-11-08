Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 08.11.2025
Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом
Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом
Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал переподключение линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС после проведенных ремонтных работ... РИА Новости, 08.11.2025
https://ria.ru/20251023/remont-2050006554.html
в мире, днепр (река), энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Глава МАГАТЭ назвал переподключение "Ферросплавной" к ЗАЭС важным шагом

Гросси назвал переподключение ЛЭП к ЗАЭС хорошим днем для ядерной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал переподключение линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС после проведенных ремонтных работ "хорошим днем для ядерной безопасности".
В субботу восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", - которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
«

"Важный шаг для ядерной безопасности: линия в 330 киловольт "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС в 19.43 по местному времени после проведенных сегодня ремонтных работ, обеспечив впервые за шесть месяцев столь необходимое резервное энергоснабжение", - привели слова Гросси в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Глава агентства отметил, что данная новость вместе с восстановлением линии в 750 киловольт "Днепровская" - это "хороший день для ядерной безопасности".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
23 октября, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
