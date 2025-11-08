В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Германия может стать центральным плацдармом альянса НАТО в случае конфликта с Россией, об этом, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявил на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.