В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России - РИА Новости, 08.11.2025
01:11 08.11.2025
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России
Германия может стать центральным плацдармом альянса НАТО в случае конфликта с Россией, об этом, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявил на конференции... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
марк рютте
нато
welt
германия
россия
европа
в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц, марк рютте, нато, welt
В мире, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Марк Рютте, НАТО, Welt
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России

Генерал Зольфранк: через ФРГ к границе России могут перебросить 800 тысяч солдат

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Германия может стать центральным плацдармом альянса НАТО в случае конфликта с Россией, об этом, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявил на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.
"В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — сказал он
Боец расчета БПЛА на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО
Вчера, 06:44
По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса застопорится, они прибудут слишком поздно или нескоординированно, то сдерживание России потерпит неудачу.
Вчера издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне истерии в Европе из-за якобы российской угрозы. Он уточнил, что для увеличения боеспособности бундесвера нужны не танки и самолеты, а солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины
27 октября, 00:25
В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
31 августа, 21:29
 
В миреГерманияРоссияЕвропаФридрих МерцМарк РюттеНАТОWelt
 
 
