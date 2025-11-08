МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Германия может стать центральным плацдармом альянса НАТО в случае конфликта с Россией, об этом, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявил на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.
По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса застопорится, они прибудут слишком поздно или нескоординированно, то сдерживание России потерпит неудачу.
Вчера издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне истерии в Европе из-за якобы российской угрозы. Он уточнил, что для увеличения боеспособности бундесвера нужны не танки и самолеты, а солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.
В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
31 августа, 21:29