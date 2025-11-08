Рейтинг@Mail.ru
17:24 08.11.2025 (обновлено: 17:25 08.11.2025)
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты

Союз налогоплательщиков ФРГ ожидает налоговый шок с ростом минимальной зарплаты

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Повышение минимальной зарплаты в Германии с 1 января может привести к заметному росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников - примерно на треть, сообщает газета Bild со ссылкой на Союз налогоплательщиков страны (BdSt).
"Минимальная заработная плата повысится только с 1 января: с нынешних 12,82 евро до 13,90 евро в час. Но споры вокруг этого начались уже сейчас. Пекари предупреждают о подорожании хлебобулочных изделий из-за роста зарплат. Эксперты сомневаются в правомерности решения. Теперь же и Союз налогоплательщиков (BdSt) бьет тревогу: с января многим работникам грозит налоговый шок", - пишет издание.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt
Вчера, 14:55
По словам президента Союза налогоплательщиков Райнера Хольцнагеля, налоговая нагрузка может вырасти на 29%. "Тот, кто как одиночка работает полный рабочий день за минимальную зарплату, будет платить примерно на 450 евро больше налогов в год", - пояснил он Bild.
Уточняется, что с повышением минимальной зарплаты годовой подоходный налог составит около 2 тысяч евро, без повышения - около 1550 евро. При этом минимальная зарплата увеличится всего примерно на 8%.
Причина "налогового шока", по словам Хольцнагеля, - прогрессия налогообложения (чем выше доход, тем выше доля налогов). "Прогрессия особенно крутая именно в низком сегменте заработков - налоговая нагрузка растет там крайне быстро", - отметил глава Союза. Он подчеркнул, что главным выгодоприобретателем повышения минимальной зарплаты станет государство.
Города мира. Дюссельдорф - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату
21 августа, 21:58
 
В миреГермания
 
 
