Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Повышение минимальной зарплаты в Германии с 1 января может привести к заметному росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников - примерно на треть, сообщает газета Повышение минимальной зарплаты в Германии с 1 января может привести к заметному росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников - примерно на треть, сообщает газета Bild со ссылкой на Союз налогоплательщиков страны (BdSt).

"Минимальная заработная плата повысится только с 1 января: с нынешних 12,82 евро до 13,90 евро в час. Но споры вокруг этого начались уже сейчас. Пекари предупреждают о подорожании хлебобулочных изделий из-за роста зарплат. Эксперты сомневаются в правомерности решения. Теперь же и Союз налогоплательщиков (BdSt) бьет тревогу: с января многим работникам грозит налоговый шок", - пишет издание.

По словам президента Союза налогоплательщиков Райнера Хольцнагеля, налоговая нагрузка может вырасти на 29%. "Тот, кто как одиночка работает полный рабочий день за минимальную зарплату, будет платить примерно на 450 евро больше налогов в год", - пояснил он Bild.

Уточняется, что с повышением минимальной зарплаты годовой подоходный налог составит около 2 тысяч евро, без повышения - около 1550 евро. При этом минимальная зарплата увеличится всего примерно на 8%.