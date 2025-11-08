https://ria.ru/20251108/germanija-2053687526.html
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты - РИА Новости, 08.11.2025
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты
Повышение минимальной зарплаты в Германии с 1 января может привести к заметному росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников - примерно на треть,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:24:00+03:00
2025-11-08T17:24:00+03:00
2025-11-08T17:25:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20251108/germanija-2053661249.html
https://ria.ru/20250821/germaniya-2036866268.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Германии предсказали налоговый шок из-за повышения минимальной зарплаты
Союз налогоплательщиков ФРГ ожидает налоговый шок с ростом минимальной зарплаты
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости.
Повышение минимальной зарплаты в Германии с 1 января может привести к заметному росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников - примерно на треть, сообщает газета Bild
со ссылкой на Союз налогоплательщиков страны (BdSt).
"Минимальная заработная плата повысится только с 1 января: с нынешних 12,82 евро до 13,90 евро в час. Но споры вокруг этого начались уже сейчас. Пекари предупреждают о подорожании хлебобулочных изделий из-за роста зарплат. Эксперты сомневаются в правомерности решения. Теперь же и Союз налогоплательщиков (BdSt) бьет тревогу: с января многим работникам грозит налоговый шок", - пишет издание.
По словам президента Союза налогоплательщиков Райнера Хольцнагеля, налоговая нагрузка может вырасти на 29%. "Тот, кто как одиночка работает полный рабочий день за минимальную зарплату, будет платить примерно на 450 евро больше налогов в год", - пояснил он Bild.
Уточняется, что с повышением минимальной зарплаты годовой подоходный налог составит около 2 тысяч евро, без повышения - около 1550 евро. При этом минимальная зарплата увеличится всего примерно на 8%.
Причина "налогового шока", по словам Хольцнагеля, - прогрессия налогообложения (чем выше доход, тем выше доля налогов). "Прогрессия особенно крутая именно в низком сегменте заработков - налоговая нагрузка растет там крайне быстро", - отметил глава Союза. Он подчеркнул, что главным выгодоприобретателем повышения минимальной зарплаты станет государство.