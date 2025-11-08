В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Практически четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
"Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат... В общей сложности 3,42 миллионов детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь. Согласно самому свежему подсчету численности населения в период между переписями статистического федерального ведомства, к концу 2024 года в стране проживало 13,98 миллионов несовершеннолетних. Таким образом, 24,5% из них получали материальные пособия", - говорится в публикации издания со ссылкой на федеральные данные.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на статистику федерального агентства по трудоустройству Германии сообщал, что расходы на пособия по безработице в ФРГ в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55 миллиарда евро. Отмечается, что текущие планы правительства по реформе системы выплат пособия по безработице Bürgergeld, по расчетам таблоида, предусматривают экономию всего около 86 миллионов евро в будущем году.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии, есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
