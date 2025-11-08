Рейтинг@Mail.ru
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/germanija-2053661249.html
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt - РИА Новости, 08.11.2025
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt
Практически четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:55:00+03:00
2025-11-08T14:55:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
welt
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20250803/germaniya-2033093927.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, welt, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Welt, Bild
В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt

Welt: почти четверть детей в Германии живет на социальные пособия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Практически четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
"Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат... В общей сложности 3,42 миллионов детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь. Согласно самому свежему подсчету численности населения в период между переписями статистического федерального ведомства, к концу 2024 года в стране проживало 13,98 миллионов несовершеннолетних. Таким образом, 24,5% из них получали материальные пособия", - говорится в публикации издания со ссылкой на федеральные данные.
Как отмечает Welt, по состоянию на июнь 2025 года среди 1,8 миллионов несовершеннолетних, получающих гражданские пособия (Bürgergeld) 854 тысячи не являются гражданами Германии.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на статистику федерального агентства по трудоустройству Германии сообщал, что расходы на пособия по безработице в ФРГ в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55 миллиарда евро. Отмечается, что текущие планы правительства по реформе системы выплат пособия по безработице Bürgergeld, по расчетам таблоида, предусматривают экономию всего около 86 миллионов евро в будущем году.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии, есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Германии выросли расходы на пособия по безработице
3 августа, 14:09
 
В миреГерманияФридрих МерцWeltBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала