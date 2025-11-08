В Германии почти четверть детей живет на социальные пособия, пишет Welt

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Практически четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Практически четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

"Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат... В общей сложности 3,42 миллионов детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь. Согласно самому свежему подсчету численности населения в период между переписями статистического федерального ведомства, к концу 2024 года в стране проживало 13,98 миллионов несовершеннолетних. Таким образом, 24,5% из них получали материальные пособия", - говорится в публикации издания со ссылкой на федеральные данные.

Как отмечает Welt , по состоянию на июнь 2025 года среди 1,8 миллионов несовершеннолетних, получающих гражданские пособия (Bürgergeld) 854 тысячи не являются гражданами Германии

Ранее таблоид Bild со ссылкой на статистику федерального агентства по трудоустройству Германии сообщал, что расходы на пособия по безработице в ФРГ в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55 миллиарда евро. Отмечается, что текущие планы правительства по реформе системы выплат пособия по безработице Bürgergeld, по расчетам таблоида, предусматривают экономию всего около 86 миллионов евро в будущем году.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.

Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.