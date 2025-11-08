Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, все они были госпитализированы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На тот момент было известно о двух пострадавших.
"Уточненная информация по происшествию в поселке Куркино. Всего пострадавших: 3 человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что из дома эвакуированы 10 жильцов, они находятся у своих родственников.
© Фото : Дмитрий Миляев/TelegramНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области