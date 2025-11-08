Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 08.11.2025 (обновлено: 10:20 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/gaz-2053615386.html
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех - РИА Новости, 08.11.2025
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех
Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, все они были госпитализированы, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:14:00+03:00
2025-11-08T10:20:00+03:00
дмитрий миляев
тульская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677979_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_1a43b7774191c35b2fc81f2f509c89a0.jpg
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677979_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_269bcedfdfbf2336b9607e9e943508fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий миляев, тульская область, происшествия
Дмитрий Миляев, Тульская область, Происшествия
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех

Число пострадавших после взрыва газа в Куркино Тульской области выросло до трех

© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, все они были госпитализированы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На тот момент было известно о двух пострадавших.
"Уточненная информация по происшествию в поселке Куркино. Всего пострадавших: 3 человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что из дома эвакуированы 10 жильцов, они находятся у своих родственников.
© Фото : Дмитрий Миляев/TelegramНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Дмитрий Миляев/Telegram
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
 
Дмитрий МиляевТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала